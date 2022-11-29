Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniğinin açılışı yapıldı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Uşak Belediyesi Hayvan Barınağına ek olarak yapılan, içerisinde 85 tekli pedog, 100 köpeğin aynı anda bakılabileceği bir alanın ve hayvan kliğinin de yer aldığı yeni barınağın açılışı için tören düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, göreve başladıklarından bu yana birçok projeyi hayata geçirdiklerini, yeni hayvan barınağı projesinin de heyecanlandıran bir proje olduğunu söyledi.

Tüm hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli tedavilerinin yapılması ve istedikleri sıcak yuvaya kavuşmaları için uzun zamandır bir planlama içinde olduklarını söyleyen Çakın, yeni barınağın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeni barınakta hayvanların gerekli tedavilerinin yapılabileceği bir kliniğin de bulunduğunu anlatan Çakın, şöyle devam etti:

"Mevcuttaki barınağımızı önemli oranda arttıracak yaklaşık 85 tekli pedog ve 100 köpeğimizi toplu olarak barındırabileceğimiz yeni binalarımızın yapımını tamamladık. Sadece bununla kalmadık. Aynı zamanda yardıma muhtaç hayvanları rehabilite ve tedavi edebileceğimiz bu tesisimizde yeni bir hayvan kliniğinin de açılışını yapıyoruz. İki katlı ve tam donanımlı bu hayvan kliniğimizde inşallah röntgen cihazı da dahil olmak üzere pek çok ihtiyaç duyulan cihazı da sokak hayvanlarımızın ve hayvanseverlerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz."

Belediye olarak son bir yılda 800 köpek ve 300 kedinin aşılama, kısırlaştırma mikro çip takma gibi işlemlerinin yapıldığını dile getiren Çakın, Uşak Belediyesi bünyesindeki "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" ile 2 bin 500 yaralı sokak hayvanına müdahale ettiklerini söyledi.

Uşak Belediyesi olarak tüm canlılara sahip çıkma felsefesiyle hareket ettiklerini aktaran Çakın, şunları kaydetti:

"Barınağımızda tedavileri tamamlanmış, kısırlaştırmaları yapılmış olan hayvanlarımızın sahiplenilmesi konusunda da aktif bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin internet sitesi üzerinden buradaki can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hemşehrilerimiz görebilir, bize isteklerini iletebilirler. Biz de gerçekten bu sorumluluğu alabileceğine inandığımız kişilere dostlarımızı emanet ediyoruz."

Vatandaşlara sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakmamaları konusunda çağrıda bulunan Çakın, bu hayvanlara bakamayacak durumda olanların da kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Sokakta, soğukta ya da aç bir hayvan kalmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çakın, "Biz hiçbir zaman sokak hayvanlarının eza görmesine, cefa görmesine razı olmayız. Bu konuda tutumumuz da davranışımız da nettir. Her zaman sahip çıkmak, tedavi etmek, kısırlaştırmak, aşı yapılması gerekiyorsa aşısını yapmak gibi tüm görevlerimizi yerine getirmeye hazırız. Ama bu sadece kamu kuruluşlarının tek başına gerçekleştirebileceği bir görev değil. Hem kamu kuruluşlarının birlikte işbirliği, hem sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda sahip çıkmanın yanında aynı zamanda bilinçlendirme, sahiplendirmeyle ilgili yapacağı çalışmalar bizim bu konudaki çalışmalarımızın daha anlamlı ve başarılı olarak neticelenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Törende konuşan Uşak Patigiller Derneği Başkanı Şakir Emre Özler, Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Avcu ve Sokak Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hazal Naz, barınağın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kent genelinden sokak hayvanlarına yönelik düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra da Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından barınağa ilk sahipsiz köpekler bırakılarak mamaları verildi.









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