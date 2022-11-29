Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

AA

Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniğinin açılışı yapıldı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Uşak Belediyesi Hayvan Barınağına ek olarak yapılan, içerisinde 85 tekli pedog, 100 köpeğin aynı anda bakılabileceği bir alanın ve hayvan kliğinin de yer aldığı yeni barınağın açılışı için tören düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, göreve başladıklarından bu yana birçok projeyi hayata geçirdiklerini, yeni hayvan barınağı projesinin de heyecanlandıran bir proje olduğunu söyledi.

Tüm hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli tedavilerinin yapılması ve istedikleri sıcak yuvaya kavuşmaları için uzun zamandır bir planlama içinde olduklarını söyleyen Çakın, yeni barınağın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeni barınakta hayvanların gerekli tedavilerinin yapılabileceği bir kliniğin de bulunduğunu anlatan Çakın, şöyle devam etti:

"Mevcuttaki barınağımızı önemli oranda arttıracak yaklaşık 85 tekli pedog ve 100 köpeğimizi toplu olarak barındırabileceğimiz yeni binalarımızın yapımını tamamladık. Sadece bununla kalmadık. Aynı zamanda yardıma muhtaç hayvanları rehabilite ve tedavi edebileceğimiz bu tesisimizde yeni bir hayvan kliniğinin de açılışını yapıyoruz. İki katlı ve tam donanımlı bu hayvan kliniğimizde inşallah röntgen cihazı da dahil olmak üzere pek çok ihtiyaç duyulan cihazı da sokak hayvanlarımızın ve hayvanseverlerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz."

Belediye olarak son bir yılda 800 köpek ve 300 kedinin aşılama, kısırlaştırma mikro çip takma gibi işlemlerinin yapıldığını dile getiren Çakın, Uşak Belediyesi bünyesindeki "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" ile 2 bin 500 yaralı sokak hayvanına müdahale ettiklerini söyledi.

Uşak Belediyesi olarak tüm canlılara sahip çıkma felsefesiyle hareket ettiklerini aktaran Çakın, şunları kaydetti:

"Barınağımızda tedavileri tamamlanmış, kısırlaştırmaları yapılmış olan hayvanlarımızın sahiplenilmesi konusunda da aktif bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin internet sitesi üzerinden buradaki can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hemşehrilerimiz görebilir, bize isteklerini iletebilirler. Biz de gerçekten bu sorumluluğu alabileceğine inandığımız kişilere dostlarımızı emanet ediyoruz."

Vatandaşlara sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakmamaları konusunda çağrıda bulunan Çakın, bu hayvanlara bakamayacak durumda olanların da kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Sokakta, soğukta ya da aç bir hayvan kalmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çakın, "Biz hiçbir zaman sokak hayvanlarının eza görmesine, cefa görmesine razı olmayız. Bu konuda tutumumuz da davranışımız da nettir. Her zaman sahip çıkmak, tedavi etmek, kısırlaştırmak, aşı yapılması gerekiyorsa aşısını yapmak gibi tüm görevlerimizi yerine getirmeye hazırız. Ama bu sadece kamu kuruluşlarının tek başına gerçekleştirebileceği bir görev değil. Hem kamu kuruluşlarının birlikte işbirliği, hem sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda sahip çıkmanın yanında aynı zamanda bilinçlendirme, sahiplendirmeyle ilgili yapacağı çalışmalar bizim bu konudaki çalışmalarımızın daha anlamlı ve başarılı olarak neticelenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Törende konuşan Uşak Patigiller Derneği Başkanı Şakir Emre Özler, Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Avcu ve Sokak Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hazal Naz, barınağın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kent genelinden sokak hayvanlarına yönelik düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra da Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından barınağa ilk sahipsiz köpekler bırakılarak mamaları verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşakspor yeniden ateş hattında
YEREL HABERLER Uşakspor yeniden ateş hattında
Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta partililerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta ...
(Görüntülü) UŞAK - BAKAN KASAPOĞLU TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN YÜZYILI OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) UŞAK - BAKAN KASAPOĞLU TÜRKİYE YÜZYILI ...
Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı ...
(Görüntülü)BAKAN KASAPOĞLU GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KASAPOĞLU GENÇLİK VE SPOR ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta açılış ve temel atma törenlerine katıldı:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta açılış ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.