İzmir'de firari hükümlü çift, dağ evinde yakalandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 18 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla açılan davada 25'er yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü çift, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir dağ evinde yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında kaçırılan 18 yaşından küçük kızın cinsel istismarıyla ilgili yapılan yargılama sonucu haklarında "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından hapis cezaları bulunan H.T. ve F.T. çiftinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haklarında verilen 25'er yıl hapis cezaları kesinleşen firari çiftin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir dağ evinde saklandıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler H.T ve F.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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