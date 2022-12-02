Uşak'ta 10 bin 762 öğrenciye ücretsiz yemek

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı öğrencilere ücretsiz yemek hizmetinin Uşak'ta da aralıksız sürdüğü belirtildi.

Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının her geçen gün arttığının belirtildiği açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının politikaları ve sağladığı imkanlar doğrultusunda okul öncesi öğrencileri, taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri, özel eğitim ve pansiyonlarda barınan 10 bin 762 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sunmaya devam ediyor." denildi.

Açıklamada, 2023 yılında ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan öğrenci sayısının 14 bine ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.