Uşak'ta engellilerden oluşan bando takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerden oluşan bando takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Uşak Valiliğince düzenlenen yürüyüşe Vali Turan Ergün, eşi Hülya Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ve engelli vatandaşlar katıldı.

Barbaros Caddesi'nden engellilerden oluşan bando takımının çaldığı marşlarla başlayan yürüyüşte katılımcılar "Engelleri kaldırın", "Her insan bir engelli adayıdır", "En büyük engel sevgisizliktir" ifadelerin yazılı olduğu dövizleri taşıyarak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin engelliler için ciddi yasal ve kurumsal alt yapı hazırladığını belirterek, "Bugün Türkiye'de bakım evleri, engelli bakım evleri başta olmak üzere engelli vatandaşlarımıza gelir getirici iş anlamında birçok pozitif ayrımcılık var. Bu anayasaya da konulmuş bir pozitif ayrımcılık. Bizler devletimizin Uşak'taki temsilcileri olarak bu politikaları en iyi şekilde hayata geçirebilmek için etkinlikler yapıyoruz. Özellikle bugün de farkındalık oluşturabilmek için yine çok özel çocuklarımızın özel vatandaşlarımızın kurduğu bando takımının eşliğinde yürüdük." dedi.

Belediye Başkanı Çakın ise engelleri ortadan kaldırdıkları takdirde engelliler için Uşak'ın, ülkenin ve dünyanın daha yaşanılabilir bir hale geleceğini ifade ederek "sevgi bütün engelleri aşar" anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Program kapsamında kent merkezinde bir sinema salonunda "Buğday Tanesi" isimli filmin gösterimi yapıldı.





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