Uşak'ta "Özel Gençler Futsal Turnuvası" başladı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Özel Gençler Futsal Turnuvası" düzenlendi.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kalfa Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuva, Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın vuruşuyla başladı.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada engellerin paylaşıldıkça aşılacağını belirterek, "Biz diyoruz ki, engeller paylaşıldıkça aşılır. Engelsiz bir dünya için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise zihindeki engeller kaldırıldığında üstesinden gelinemeyecek engel bulunmadığını belirterek, sporcuları tebrik etti.

Turnuvada, diyabet, çölyak, disleksi, işitme, otizm gibi kronik hastalıkları bulunan gençlerden oluşan 11 takım yer alıyor.



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