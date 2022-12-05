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Uşak Ticaret Borsası

AA

Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,507,60
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,706,00
Yemlik arpa5,605,80
Nohut20,0022,00
Beyaz haşhaş49,0050,00
Mavi haşhaş45,0046,00
Sarı haşhaş49,0050,00
Susam45,0046,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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