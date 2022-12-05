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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 7,50 7,60 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,70 6,00 Yemlik arpa 5,60 5,80 Nohut 20,00 22,00 Beyaz haşhaş 49,00 50,00 Mavi haşhaş 45,00 46,00 Sarı haşhaş 49,00 50,00 Susam 45,00 46,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00





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