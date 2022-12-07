Uşak'ta, "Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi" tanıtıldı

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UŞAK (AA) - Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yüzde 80'i Zafer Kalkınma Ajansı, yüzde 20'si de Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından sağlanan hibeyle hayata geçirilen "Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Turan Ergün, Nuri Şeker Fabrikası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle "ağız" olarak da bilinen yeni doğum yapmış ineklerden sağılan ilk sütün (kolostrum) toz haline getirilip paketleneceğini ve buzağıları için üreticilere verileceğini ifade etti.



Ergün, buzağı ölümlerini azaltmayı hedefleyen projenin toplam maliyetinin 1 milyon 393 bin lira olduğunu belirterek, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Halil İbrahim Gürcan, proje ile tüm bölgeye hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Toplantıda, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Osman Cengiz ile Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Yiğit Kaçar, projeye ilişkin sunum yaptı.



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