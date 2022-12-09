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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali 13 Aralık'ta başlayacak

AA

Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali 13 Aralık'ta başlayacak

UŞAK (AA) - Uşak'ta bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali'nin 13-17 Aralık'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek festivale 119 ülkeden katılımın olduğu ifade edildi.

Festivale bu yıl ilk kez Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Uşak kısa film" kategorisinin de eklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası kategoride 3 bin 266 film, ulusal kategoride 234 film, ulusal öğrenci kategorisinde 194 film, Uşak kısa film kategorisinde ise 203 filmin başvurusu yapıldı. Ayrıca festival boyunca 14 ülkeden yönetmen, senarist, yazarlar festival konuğu olacak. 4 gün boyunca ilimizdeki çeşitli noktalarda kısa film gösterimleri, söyleşiler, canlı yayınlar, konserler, ziyaretler, geziler gibi etkinlikler düzenlenecektir."

Açıklamada, Atatürk Kültür Merkezinde 17 Aralık'ta düzenlenecek kapanış töreniyle de jüri tarafından seçilen en iyi kısa filmlerin sahiplerine ödüllerinin verileceği kaydedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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