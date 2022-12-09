Uşak'ta 20 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bağ evinde yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "adam öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.K'nin Bozkurt Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polisleri fark eden G.K, bağ evinin yanındaki dereden kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan G.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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