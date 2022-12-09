Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi

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UŞAK (AA) - Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Işık Mahallesi Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen E.Ç. (79) ile karısı A.Ç. (72) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.

Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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