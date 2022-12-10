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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta kurum müdürleri 2022 çalışmalarını anlattı

AA

Uşak'ta kurum müdürleri 2022 çalışmalarını anlattı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün'ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kurum müdürleri kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Kent merkezinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında Uşak Valisi Turan Ergün, 2022 yılında kentte yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ergün'ün değerlendirmelerinin ardından İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan yaptıkları sunumla 2022 yılı çalışmalarını anlattı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş, birçok köyde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, 2022 yılında 52 kilometre birinci kat asfalt, 210 kilometre ikinci kat asfalt, 27 kilometre sıcak asfalt ve 255 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi yaptıklarını kaydetti.

Çevresel anlamda 116 projeyi, tarımsal konularda da 43 projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Keleş, kent genelinde 26 hayvan içme suyu göletinin yapımını tamamladıklarını ifade etti.

Kentte diğer kurumların yürüttükleri birçok projeye de finansal anlamda gerekli destekleri verdiklerini söyleyen Keleş, sorumluluk alanlarında 275 metruk bina tespit ettiklerini, bunlardan 108'inin yıkım işlemlerini tamamladıklarını, geri kalanının ise hukuki süreçlerinin tamamlandığını ve yıkım işlemlerine başlanacağını dile getirdi.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi olarak sahipsiz sokak hayvanları konusunda da çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Keleş, "Sahipsiz Hayvanlar Mobil Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Aracı" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, kentte yapımına devam edilen ve projeleri tamamlanan okullarda ilgili bilgi vererek, il genelinde 10 okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 29 okulda ise güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve 22 atıl vaziyetteki köy okulunun köy yaşam merkezine dönüştürüldüğünü anlattı.

Kentteki 5 yaş okullaşma oranının yüzde 98 olduğunu kaydeden Şahin, 2021 yılında 1275 olan mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının 2022 yılında 5 bin 153'e ulaştığını söyledi.

Kentteki hastaneler, yatak kapasiteleri, personel sayısı hakkında bilgilendirmede bulunan Uşak İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ, mesai dışı hasta bakımı uygulamasıyla kapasitelerinde yüzde 20'lik artış sağladıklarını kaydederek, "2022 yılında kentteki hastanelerimizde 2 milyon 20 bin 853 kişinin muayenesi yapıldı. Aynı zamanda bu hastanelerimizde 42 bin 460 kişinin ameliyatı gerçekleştirildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz 2022 yılında 42 bin 114 vakaya müdahale etti. Bununla birlikte şu an hastanelerimizde MHRS üzerinden vatandaşlarımız randevu konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. MHRS üzerinden alınan randevuların gelme oranı yüzde 77. Yani randevu alan 100 hastadan 77'si geliyor, 23'ü ise gelmiyor. Randevu alıp gelemeyecek olan hastalarımızın bu randevularını iptal etmelerini rica ediyoruz. Çünkü böyle olursa diğer bekleyen hastalara randevu açılıyor." dedi.

Akdağ, 2022 yılında 16 milyon 433 bin 994 liralık yeni tıbbi cihazın alınarak, hastanelerin kullanımına sunulduğunu da sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan da il genelinde yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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