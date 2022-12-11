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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Valisi Ergün, 100 öğrenciyle basketbol müsabakasını izledi

AA

Uşak Valisi Ergün, 100 öğrenciyle basketbol müsabakasını izledi

UŞAK (AA) - Uşak'ta "Destek bizden basket sizden" projesi kapsamında Uşak Valisi Turan Ergün, 100 öğrenciyle basketbol müsabakasını izledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen "Destek bizden basket sizden" projesi kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan 100 öğrenci kent merkezine getirildi.

Öğrenciler, ilk olarak Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşun anlatıldığı Milli Mücadele 100. Yıl Diorama Uşak'ı gezdi.

Ardından Uşak Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğrencilerle birlikte, Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda, İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulübü ve Ankara Anadolu Basket Gençlik ve Spor Kulübü arasında oynanan basketbol müsabakasını izledi.

Bazı öğrenciler maç sırasında "Teşekkürler sayın valim" yazılı dövizler açtı.

Vali Turan Ergün, AA muhabirine, proje kapsamında gençlere sporu sevdirmek amacıyla daha önce basketbol maçını seyretme imkanından uzak kalmış olan öğrencileri basketbol maçlarına getirdiklerini söyledi.

Kendi imkanlarıyla spor müsabakalarını izlemeye gelemeyen öğrencileri seçtiklerini belirten Ergün, "Onları ilçelerinden getiriyoruz. Diorama, müze, Uşak'ta bir gezinti yaptırıyoruz, bir öğle yemeği ve basketbol maçının ardından ilçelerine götürüyoruz." dedi.

Proje kapsamında İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak 7 maça, kırsal bölgede eğitim gören 700 öğrencinin katılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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