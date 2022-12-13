Kıraç'ın seslendirdiği türküden elde edilen gelir Uşşak Aşevi'ne bağışlanacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği "17 Benli Şadiye" isimli Uşak türküsünden sağlanan gelirin kentte yapımına başlanan Uşşak Aşevi'ne bağışlanacağı bildirildi.



Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Kıraç'ın Uşak yöresine ait "17 Benli Şadiye" türküsünü 40 kişilik öğrenci korosuyla seslendirdiği ifade edildi.

Konserde yapılan çekimlerle hazırlanan klibin şarkıcının Youtube hesabından paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, şarkıdan elde edilecek gelirin de Uşşak Aşevi yapımına bağışlanacağı kaydedildi.

Açıklamada Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı'nın hizmet verdiği yaklaşık 30 yıllık binanın yerine 500 kişilik yemek salonu, sevgi mağazası, konferans salonu, misafirhane, hamam, kurban kesim merkezi ve iki soğuk hava deponun bulunduğu 3 katlı modern bir bina kurulduğu da bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.