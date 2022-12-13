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Uşak Valisi Ergün ve Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, kış hazırlıklarını denetledi

AA

Uşak Valisi Ergün ve Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, kış hazırlıklarını denetledi

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün ile Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Uşak'ta karla mücadelede görevlendirilecek ekiplerin hazırlıklarını denetledi.

Vali Ergün ve Uraloğlu, Karayolları 25. Şube Şefliği'ndeki incelemelerinde Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Günay'dan bilgi aldı.

Vali Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin karayolları açısından da önemli bir il olduğunu belirtti.

Kurak bir sezonun geçirildiğini ifade eden Ergün, "Kurak bir sezon geçiriyoruz. Ben diyorum ki, burada mahir arkadaşlar var, kar yağsın biz üstesinden geliriz. Yeter ki kar yağsın, kuraklık olmasın." diye konuştu.

Abdülkadir Uraloğlu ise 2022-23 kar ve buzla mücadele sezonunu açtıklarını söyledi. Tüm ekiplerin gerekli hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yağmura, kara ihtiyaç var. Bu anlamda biz de hazırlığımızı yaptık. Uşak Şube Şefliğimiz de mahir arkadaşlarımız var. Onların ciddi çalışmalarıyla yollarımızda aksamalar yaşamıyoruz. Onların emeklerine sağlık. Kar ve buz mücadelesi bir eğitim işi ister, sonra gönül işi ister. Arkadaşlarımız sağ olsun canla başla mücadele ediyorlar. Arkadaşlarımızın kazasız belasız güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Uraloğlu, Vali Turan Ergün'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, yeni sezonun kazasız geçmesi temennisiyle dua da edildi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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