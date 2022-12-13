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Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali başladı

AA

Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali başladı

UŞAK (AA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali, açılış töreniyle başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak'ın tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin önemli turizm destinasyonlarını da bünyesinde barındırdığını aktaran Ergün, kısa film festivalinin şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen festivalin yıllar içerisinde uluslararası bir boyut kazandığını dile getiren Ergün, festivalde yer alan "Uşak kısa film" kategorisiyle hem kentin tanıtımına katkı sağlamayı hem de kenti doğal bir stüdyo haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Vali Ergün,"Toplam 3 bin 897 filmin başvurmuş olması bu yolun doğru yol olduğunu bizlere gösteriyor. Bu festivaldeki en önemli ödül de Kanatlı Denizatı Ödülü. Ben inanıyorum ki bir gün inşallah Altın Portakal, Altın Koza gibi Kanatlı Denizatı Ödülü'nü alabilmek için de birçok sinemaseverin yanı sıra sinema yapımcılarının da geleceğini düşünüyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da festivalin 9 yıldır gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Festivalin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çakın, "Uşak gerçekten kültür sanat anlamında son derece açık ve beklentisi yüksek bir şehir ve bizler de Uşak Belediyesi olarak kültür Müdürlüğümüzle, üniversitemizde ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Uşak’ı daha fazla kültür sanatla buluşturabilmek için gayret içerisindeyiz. Yaptığımız pek çok etkinlikte bu salonun tıklım tıklım dolu olmasından doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kente daha büyük ve kapsamlı bir kültür merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çakın, Uşak Belediyesi olarak her türlü kültür sanat etkinliğine de katkı vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan da festival boyunca sanat dünyasından yerli ve yabacı birçok ismi kentte ağırlayacaklarını söyledi.

Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Festivale 119 ülkeden 3 bin 266 uluslararası, 631 ulusal film başvuru yaptı. 14 farklı ülkeden yabancı katılımcıların, ülkemiz kısa film sektörüne ilgi gösteren konuklarımızın teşrifleriyle gerçekleşen festival, şehrimizde gündem olacak. Sizlerin de destekleriyle şehrin kültür sanat hayatını daha aktif hale getirecektir. Aynı zamanda bu yıl ilk kez eklediğimiz Uşak kategorisine 203 başvurunun yapılması şehrimiz adına bu kategorinin de ne kadar önemli olduğunun göstergesidir."

Ceylan, festivaldeki kısa filmlerin, Atatürk Kültür Merkezi, Uşak Arkeoloji Müzesi, Uşak Üniversitesi, İskender Pala Halk Kütüphanesi, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları ve kentteki 11 okulda gösterimlerinin yapılacağını belirtti.

Programda, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Kabalcı ile Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Feeling Through" ve "Babamın Öldüğü Gün" isimli kısa filmler izlenip, müzik dinletisi yapıldı.

Festival, 17 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

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