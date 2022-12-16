Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Uşak'ta açıklamalarda bulundu

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UŞAK (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Bunu doğru bulmuyoruz. Kime verilirse verilsin, biz kişilerin peşinde değiliz. Biz demokrasinin peşindeyiz." dedi.

Uşak'ta cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'nin bir numaralı sorununun yargı sorunu olduğunu savundu.

Türkiye'deki bütün problemlerin yargı sorununa bağlı olduğunu ileri süren İnce, "bağımsız, tarafsız, adil, hızlı, etkin bir yargı düzeni" kurmadan refahın mümkün olamayacağını belirtti.

Yargının siyaseti dizayn ettiğini öne süren İnce, şöyle konuştu:

"Bunu kabul etmiyoruz. Bu gülünecek, sevinilecek bir durum değildir. Bu oturup ağlanacak bir durumdur. Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen siyaset yasağını kabul etmiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kime verilirse verilsin, biz kişilerin peşinde değiliz. Biz demokrasinin peşindeyiz. Biz bu ülkenin özgür, mutlu, refah içinde olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güzel yaşamasını istiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'a verileni kabul etmediğimiz gibi Ekrem İmamoğlu'na da verileni kabul etmiyoruz. Benim de yargılandığım bir dava var Uşak'ta. Aynı siyaset yasağı bana da isteniyor. Ben de kabul etmiyorum."

İsmet Paşa Caddesi'nde esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, daha sonra kentten ayrıldı.



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