Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali sona erdi

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UŞAK (AA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa Fil Festivali ödül töreniyle tamamlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Uşak Valiliğince hazırlanan kentin tanıtım videosu ve festival boyunca yapılan etkinliklerin anlatıldığı video izlendi.

Daha sonra Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl festivalde ilk kez yer alan "Uşak kısa film" kategorisindeki son dörde kalan "12 Poz", "Canımın Yarısı", "Psikoz" ve "Hacım Sultan" filmleri gösterildi ve protokol üyelerince oylaması yapıldı.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren filmlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, törende yaptığı konuşmada, festivale tüm kategorilerde 3 bin 897 filmin başvuru yaptığını belirtti.

Müzik ve sanat gibi faaliyetlerin dünya barışına hizmet eden en önemli aktiviteler olduğunu aktaran Ergün, "Gelecek yıl aynı şekilde dünya barışına daha fazla katkı sunmak adına, daha fazla ülkenin katılımıyla ve daha profesyonel bir anlayışla festivalimizi yapacağımıza canı gönülden inanıyorum." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Uşak'ın tanıtımına katkı sunulmasından dolayı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ise festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını, gelecek yıllarda daha da geliştirerek festivali yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Daire Başkanı Nihat Değirmenci, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve davetliler katıldı.

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