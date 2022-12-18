Banaz Belediye Başkanı Arpacı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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UŞAK (AA) - Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın 83 yaşında vefat eden annesi Hatice Müzeyyen Arpacı'nın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat eden Hatice Müzeyyen Arpacı için ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.



Zafer Arpacı, camide taziyeleri kabul etti.

Törene Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile Arpacı'nın yakınları katıldı.



Cenaze törenin ardından İslam Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.





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