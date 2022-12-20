Uşak'ta 5 yaş grubu okul öncesi okullaşma oranı yüzde 99

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 5 yaş grubu okul öncesi okullaşma oranının yüzde 99'a ulaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik politikalar kapsamında 5 yaş döneminin okul öncesi eğitime erişimini arttırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kentte de çeşitli çalışmaların yürütüldüğünün aktarıldığı açıklamada, "İlimizde 5 yaş grubu okul öncesi okullaşma oranı aralık itibariyle yüzde 99,1'dir. Halen 7 bin 554 öğrenci okul öncesi eğitime devam etmektedir. Uşak'ta hiçbir çocuğumuzu sistem dışında bırakmayacak şekilde tüm çocuklarımızın erken çocukluk eğitimi alarak ilkokula başlaması hedeflenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülmektedir." denildi.













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