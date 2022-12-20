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UŞAK (AA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uşak 2. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı yapıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılında yaptığı konuşmada, dünya nüfusundaki artışla kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi kavramların daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Uşak'ın geri dönüşüm konusunda Türkiye'deki öncü kentlerinden birisi olduğunu aktaran Ergün, şöyle dedi:



"Geri dönüşümden elde edilen iplik ve ürünlerin büyük bir bölümü Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün de ihtiyacında kullanılıyor. Bu giderek de uluslararası mevzuatla belli oranda zorunlu hale geliyor. İşte bu aslında Uşak için önemli bir fırsat. Biz Uşak olarak, Uşak sanayicileri olarak hem geri dönüşüme hizmet ederken aynı zamanda bu geri dönüşüm sağlayan üretim döngüsünü gerçekleştiren süreç içinde kendimizle çevreye daha duyarlı daha dost bir üretim modelini oluşturacak stratejik planlar yapmak zorundayız."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediye olarak geri dönüşüm konusunda farkındalığın arttırılması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle de ortak projeler yaptıklarını anlatan Çakın, yapımına başladıkları 123 bin metrekarelik Çocuk Kent Parkı içerisinde de "sıfır atık ve geri dönüşüm eğitim merkezinin" yer alacağını belirtti.

Çalıştay, iş dünyası temsicileri ile akademisyenlerin geri dönüşüm konularında yaptığı konuşmalarla tamamlandı.







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