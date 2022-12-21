Uşak Belediye Başkanı Çakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Çakın, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafını seçen Çakın, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.

Çakın, spor kategorisinde ise tercihini Ömer Evren Atalay'ın "Sürpriz son" adlı fotoğrafından yana yaptı.

Anadolu Ajansının birbirinden değerli fotoğraflarını incelemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çakın, şunları söyledi:



"Her sene olduğu gibi bütün bir yılı hafızamızda tazelememizi sağlayan bu fotoğrafların içinden en iyisini seçmekte gerçekten zorlandım. 2022 yılı, hem Türkiye'de hem dünyanın dört bir tarafında acısıyla tatlısıyla pek çok olaya şahit oldu. Bunları da Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin gerçekten de bu kadar güzel bir şekilde fotoğraflaması ve bizlere göstermiş olmaları son derece önemli. Bu anlamda tüm habercilere, foto muhabirlerine ve Anadolu Ajansı yöneticilerine teşekkür ediyorum."





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