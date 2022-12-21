Uşak Üniversitesi dünyadaki en yeşil kampüsler arasında yer aldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesinin "En Yeşil Kampüsler" sıralamalasında dünyada üçüncü kez ilk 1000 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çevreye duyarlılık, enerji, atık geri dönüşümü, ulaşım yönetimi, sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirmelerin yapıldığı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 sonuçlarının açıklandığı kaydedildi.

Uşak Üniversitesinin yapılan değerlendirmeler neticesinde dünyada en yeşil kampüsler sıralamasında üçüncü kez ilk 1000 üniversite arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, şunları kaydetti:



"Bu sene yükselişimizi sürdürerek 789'uncu sırayı elde ettik. Dünya genelinde "En yeşil kampüsler” sıralamalarındaki kararlılığımızı ve iddiamızı bir kez daha gösterdik. Çevre dostu bir üniversite olarak, sıralamada daha üst sıralarda yer almak için sürdürülebilir çalışmalarımızı uygulamaya yönelik gösterdiğimiz çabalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.