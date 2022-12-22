Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nden ilerleyen Yılmaz Avcı (38) yönetimindeki 43 AAF 422 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'na çıkmak istediği sırada 06 NRY 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 43 AAF 422 plakalı otomobilde bulunan, sürücü Yılmaz Avcı'nın eşi Özlem Avcı (42) hayatını kaybetti. Yılmaz Avcı ile diğer otomobildeki O.E. ve M.F.G. yaralandı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen 06 NRY 06 plakalı otomobilin sürücüsü ise kazanın ardından yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede 06 NRY 06 plakalı otomobilin ışık ihlali yaptığı belirlendi.

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