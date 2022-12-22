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GÜNCELLEME - Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nden ilerleyen Yılmaz Avcı (38) yönetimindeki 43 AAF 422 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'na çıkmak istediği sırada 06 NRY 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 43 AAF 422 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi Özlem Avcı (42) hayatını kaybetti. Yılmaz Avcı ile diğer otomobildeki O.E. ve M.F.G. yaralandı. 06 NRY 06 plakalı otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi, olay yerinden yaya olarak kaçan sürücünün H.G. olduğunu ve şüphelinin bir başka otomobille İzmir yönüne gittiğini tespit etti.

Araştırma sonunda H.G, İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. H.G. ile aynı otomobildeki M.M.S. de gözaltına alındı.

Öte yandan polisin incelemesinde 06 NRY 06 plakalı otomobilin ışık ihlali yaptığı belirlendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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