Uşak Jandarma Komutanı Semiz ve Emniyet Müdürü Gezer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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UŞAK (AA) - Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürü Gezer ve İl Jandarma Komutanı Semiz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında "Haber", "Spor" ve "Çevre-yaşam" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Gezer, "Haber" kategorisinde Sayed Khodaiberdi'nin "Annesinin iki gözü", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", "Çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafına oy verdi.

Semiz ise tercihini "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", "Çevre-yaşam" kategorisinde ise Esra Hacıoğlu'nun "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğrafından yana yaptı.

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