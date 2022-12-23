Uşak Valiliğinde ziyaretçilere tarhana ikram ediliyor

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UŞAK (AA) - Uşak Valiliği, coğrafi işaret tescili ile koruma altında olan yöreye has tarhananın tanıtımı için ziyaretçilere ikram uygulamasına başladı.

Vali Turan Ergün, AA muhabirine, Uşak tarhanasının kentin ilk coğrafi işaretli ürünlerinden biri olduğunu, bu değerin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Kış aylarıyla birlikte tarhananın ısıtan bir içecek olarak da değer bulacağına inandıklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Soğuk kış günlerinde Uşak'ın şifa kaynağı tarhanasını, çay ve diğer meşrubatların yanında valiliğimize gelen misafirlerimize bardakta ikram etmeye başladık. Amacımız hem Uşak tarhanasını tanıtmak hem de sağlıklı ürünlerin tüketimini yaygınlaştırmak. Kış dönemi boyunca bir alternatif olarak tarhana ikramı valiliğimizde yapılacak."

Valilik binasındaki çay ocağında güğümde hazırlanan tarhana, ziyaretçilere gün boyu sıcak servis ediliyor.



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