Uşak'ta ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta dün 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası kaçan ve İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nde Yılmaz Avcı'nın kullandığı otomobille çarpışan 06 NRY 06 plakalı otomobilin sürücüsü H.G, yakalandığı Çeşme'den Uşak'a getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

H.G'nin olay yerinden kaçmak için bindiği otomobilin sürücüsü M.M.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Uşak'ta dün iki otomobilin çarpışması sonucu 43 AAF 422 plakalı otomobildeki Özlem Avcı hayatını kaybetmiş, sürücü Yılmaz Avcı ile H.G'nin kullandığı otomobildeki 2 yolcu yaralanmıştı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan H.G, başka bir otomobile binerek İzmir yönüne gittiği tespiti sonrası Çeşme'de yakalanmıştı.

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