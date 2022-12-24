CHP Uşak İl Başkanı Karaoba istifa etti

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UŞAK (AA) - CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

Partisinin il başkanlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaoba, tüm mücadelelerde ön safta durabilmek için milletvekili adayı olmak istediğini belirtti.



Karaoba, "Küskünlükleri, dargınlıkları, bireysel beklentileri bir kenara bırakarak merkeze cumhuriyeti ve cumhuriyetin kazanımlarını koyarak CHP'nin iktidarına katkı için adayım. Bu hizmet yarışında aday belirleme yöntemi ne olursa olsun partimiz neyi uygun görürse kabul edip partimin emrinde olduğumu belirtmek isterim."

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