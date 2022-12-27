Uşak'taki ev yangınında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Dirgen Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında yaşayan M.A'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan M.A. ile eşi Ç.A. ve oğlu Ö.A. (8) apartman sakinleri tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen aile bireyleri Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.