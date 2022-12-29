GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta, yolcu otobüsünde 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'dan kente gelen bir kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre takip edilen otobüs, otogara giriş yapınca ekiplerce durduruldu.
Polis, bagajdaki aramalarda M.T'nin çantasında 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.