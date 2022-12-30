Kızı için örmeye başladığı amigurumi geçim kapısı oldu

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 6 yıl önce doğan kızının oynaması için tığ örgü tekniği amigurumiyle oyuncak bebek ören kadın, çevresinden gelen taleplerle geliştirdiği işini sosyal medya siparişleriyle büyüttü.

Lise yıllarından bu yana örgüye merakı olan 32 yaşındaki Kübra Akarca, 2016 yılında doğan Nisa isimli kızının doğal oyuncaklarla oynaması için tığ örgü tekniği amigurumi ile bebekler örmeye başladı.

Yakın arkadaşlarının da talebi üzerine daha fazla oyuncak örmeye başlayan Akarca, ilgi olduğunu görerek "Sihirli ilmekler" isimli sosyal medya hesabı açtı.



Bebeklerin yanı sıra çizgi film karakterleri, anahtarlık, dekoratif kaktüsler, çiçek gibi çeşitler de ören Akarca, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaptığı örgüleri sosyal medyaya yükleyince talep gelmeye başladığını belirterek, "Bu işten bir süre sonra gelir elde etmeye başladım. Satışlarım güzel. Sosyal medyadan siparişlerimi alıyorum. Uşak'ta ve yakın yerlerde olanlara elden teslim ediyorum. Diğerlerine kargoyla ulaştırıyorum. Bu şekilde aile bütçemize destek oluyorum. Örmek istediğim tasarımların tariflerini internetten buluyorum. İplerini ayarlayıp başlıyorum, bir ürünü ortalama 1-2 günde tamamlıyorum." diye konuştu.





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