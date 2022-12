Uşak Valisi Ergün, yılın son akşamında görev başındaki personeli ziyaret etti

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, yeni yıl dolayısıyla görevi başındaki personeli ziyaret etti.



Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulunan Ergün, sohbet ettiği çalışanların ve hastaların yeni yılını kutladı. Vali Ergün, trafik uygulama noktaları ve karakollardaki polis ve jandarma ekiplerini de ziyaret etti.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde bulunan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine (GAMER) geçen Ergün, kentin belirli noktalarını kameralardan takip etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ergün, yeni yılın huzurlu geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Ergün, 2023 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şu anda ilimizin her köşesinde, köyünden kentine kadar her olayda her olumsuzluğa anında müdahale edecek gücümüz mevcuttur. Hem emniyet hem itfaiye hem sağlık hem de diğer açılardan biz huzurlu bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyoruz. Uşaklı hemşehrilerimiz devletimize güvensinler, rahat huzurlu bir şekilde yeni yılı karşılasınlar."

Ergün, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli ekiple de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.