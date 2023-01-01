Uşak'taki trafik kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İzmir'den Uşak istikametine seyreden T.B. (34) yönetimindeki 34 SA 6116 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Uşak KYK Erkek Öğrenci Yurdu yakınlarında şarampole girip, istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sürücü T.B. ile aynı araçtaki Sümeyye Sizüçen (22), M.Ö. C.N. ve A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Sizüçen'in Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimler Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

T.B. gözaltına alına alındı.

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