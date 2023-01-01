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GÜNCELLEME - Uşak'taki trafik kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Uşak'taki trafik kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İzmir'den Uşak istikametine seyreden T.B. (34) yönetimindeki 34 SA 6116 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Uşak KYK Erkek Öğrenci Yurdu yakınlarında şarampole girip, istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü T.B. ile aynı araçtaki Sümeyye Sizüçen (22), M.Ö, C.N. ve A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Sizüçen'in Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimler Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sürücü T.B. gözaltına alına alındı.

T.B'nin, ilk ifadesinde, "Ben arabayı sürüyordum. Ne olduğunu anlamadan M.Ö. bir anda direksiyona atladı. Kaza yaptığımızı fark ettim." dediği öğrenildi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan M.Ö'nün ise, "T.B. arabayı zikzak çizerek sürüyordu. Kendimce şaka yaptığını zannettim. Ben de şaka yapmak için direksiyonu çevirdim. Sonrasını hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. tutuklanırken M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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