Uşak'ta 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kazada sürücüye 10 yıl 6 ay hapis

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UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobiliyle iki üniversite öğrencisine çarparak ölümlerine neden olan alkollü sürücü, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları ve hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanık H.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

H.K, savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Manevra yaptım, elimden geleni yaptım. Burada yargılanmayı istemezdim. Elimden bir şey gelmiyor. Tahliyemi talep ediyorum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinden Sude Ürer'in babası Melih Reşat Ürer, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Mısra Buse Uğurlu'nun babası Levent Uğurlu ise mahkemenin takdirine saygılı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, H.K'ye "taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl, araç kullanırken telefonla oynadığı, alkollü olduğu ve hız yaptığı suçlamalarından da 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Uşak'ta 30 Mayıs'ta H.K'nin kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu (25) ile aynı üniversitenin Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer'e (23) çarpmış, öğrenciler olay yerinde ölmüştü.

Alkollü olduğu tespit edilen ve tedavisinin ardından tutuklanan sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.





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