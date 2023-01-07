Uşak'ta 30 bin 600 fidanla "Türkiye Yüzyılı" yazıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 30 bin 600 fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturdu.

Uşak-Afyonkarahisar yolu 35'inci kilometrede bulunan Banaz ilçesi Hamamboğazı mevkisinde bakımsız orman arazisi ekiplerce dikime hazır hale getirildi.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından doğu mazısı, kara servi, kadın tuzluğu türlerinden dikilen 30 bin 600 adet fidanla ay yıldız görselin bulunduğu "Türkiye Yüzyılı" temalı logo oluşturuldu.

Yapılan çalışmaya ilişkin görüntüler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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