Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elmalıdere Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Fırat Aydemir'in öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan E.A, O.A. ve E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı O.A. ve Fırat Aydemir'in ağabeyi E.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

O.A'nın ifadesinde olay sırasında yanında eşi ve bebeğinin bulunduğunu, karşı tarafın kendisine ateş etmesi üzerine ailesini korumak için rastgele ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Birinci Lamba Sokak'ta iki grup arasında çıkan ve karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada yaralanan Fırat Aydemir (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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