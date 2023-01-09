Uşak'ta bir inşaatta göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta restore edilen bir binanın temel güçlendirme çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanan tek katlı bir binanın temel güçlendirme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Bu sırada işçilerden F.K. (45) ve M.A. (56) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçilerden biri arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı, diğeri ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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