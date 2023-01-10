Uşak'ta 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta 3 katlı apartmanın son katında çıkan yangın söndürüldü.
İkisaray Mahallesi'ndeki İç Yolu Sokak'taki 3 katlı binanın son katında, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen F.Ç. ile karısı Z.Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı tamamen yanarken dairede de hasar oluştu.
Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.