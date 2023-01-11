Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 7 kişi tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 95 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 609 polis ve jandarmanın katılımıyla dün şafak operasyonu gerçekleştirilmiş, 127 adrese düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonu takip etmiş, ardından gazetecilere "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı.









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