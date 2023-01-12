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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

AA

Uşak'ta eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olan 119 kişiye sertifikaları verildi.

Uşak Valiliği öncülüğünde Atapark'taki bir restoranda kentteki AFAD gönüllüleri, yerel destek ekipleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 2022 yılında 1121 tatbikat gerçekleştirildiği söyledi.

Uşak Belediyesi, Uşak İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD gönüllülerinden oluşan 180 kişilik yerel destek ekibi kurulduğunu ve bunlara gerekli eğitimlerin verildiğini aktaran Ergün, "AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yapan ve gerekli eğitimlerini tamamlayan 119 vatandaşımızla iletişime geçilerek bunların Destek AFAD Gönüllüsü olması sağlandı. Bu gönüllülerimize yangın, ilk yardım ve insani yardım eğitimleri verildi." dedi.

AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer ise afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 119 Destek AFAD Gönüllüsü'ne sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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