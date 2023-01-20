Uşak Belediye Meclisi Üyesi Uğur Keskin, AK Parti'ye katıldı

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UŞAK (AA) - İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Uşak Belediye Meclisi Üyesi Uğur Keskin'e rozetini, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul taktı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Tuğrul, teşkilat olarak 2023 seçimlerine odaklandıklarını ve gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İYİ Parti'den 14 Aralık 2022'de istifa eden Keskin'in tercihini AK Parti'den yana yaptığını belirten Tuğrul, şöyle konuştu:

"Uğur Keskin kardeşimizin parti grubumuza katılmasıyla zaten güçlü olan meclisimiz daha da güçlenmiş hale gelecek. Böyle genç meclis üyesi kardeşlerimiz var bizim meclisimizde. Bir genç kardeşimizin daha aramıza katılmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiş olayım. Kendisine, partimize ve Cumhurbaşkanımızın bu mücadelesine hoş geldin, safa getirdin demek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde gece gündüz demeden devam eden çalışmanın içerisinde Uğur Keskin kardeşimiz de olacak. O da teşkilatımızın vermiş olduğu görevleri hakkıyla 2023 yılında partimizi zafere taşıma noktasında elinden geleni yaparak yerine getirmiş olacak."

Tuğrul'un, konuşmasının ardından Keskin'e rozetini takmasıyla sona eren programa, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar da katıldı.

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