Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına" tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına" tepki

AA

Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına" tepki

DENİZLİ/UŞAK/AYDIN/MANİSA (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta tepki gösterildi.

Denizli'de İl Müftülüğünün çağrısıyla müminler Delikliçınar Camisi'nde sabah namazında buluştu.

Namazın ardından cami önünde basın açıklaması yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, her türlü siyasi ve politik ayrılıkların bir kenara bırakılması, bir ve beraber olunması gerektiğini vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Aşık, "Kafirler o nuru söndürmek istese de söndüremeyecektir. Rabb'imize dua edeceğiz, sakin olacağız, taşkınlığa sebebiyet vermeyeceğiz. Müslüman'a yakışan budur. Samimi bir şekilde hayatımızı Allah'ın Kur'an'ına vakfedeceğiz ve İslam'ı yaşamaya, Resulullah Efendimiz'i örnek almaya çalışacağız." dedi.

- Uşak

Uşak'taki Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Hacı Zeybek Camisi'nde inananlar sabah namazı için bir araya geldi. Sabah namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Süheyl Yasin Aslan, Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kur'an'a yönelik saygısızlığın insanlık suçu olduğunu kaydeden Aslan, "Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız." ifadesini kullandı.

- Aydın

Aydın'da da İl Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı programında müminler bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki Bey Camisi'nde buluşan inananlar sabah namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

- Manisa

Manisa'da Sultan Camisi'nde toplananlar sabah namazının ardından dua etti.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser, yaptığı açıklamada, Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırıyı kınadıklarını aktaran Güreser, "Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bir kişi kamyonetinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Uşak'ta bir kişi kamyonetinde silahla vurulmuş halde ...
Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Uşak Belediye Meclisi Üyesi Uğur Keskin, AK Parti'ye katıldı
YEREL HABERLER Uşak Belediye Meclisi Üyesi Uğur Keskin, AK Parti'ye ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşakspor seri peşinde
YEREL HABERLER Uşakspor seri peşinde
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.