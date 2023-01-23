Banaz Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Mustafa Şahin seçildi

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UŞAK (AA) - S.S. Banaz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimini Mustafa Şahin kazandı.

Esnaf Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kooperatifin gelir, gider ve bilançolarının oylanmasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından kooperatife kayıtlı 610 üyenin 581'i oy kullandı.

Oylama sonucunda adaylardan Mustafa Şahin 188, Ahmet Kozak 157, İsmet Arslan 83, Niyazi Gürlek 79, Bayram Sargın 47 ve Alaattin Olgun 11 oy aldı. 15 oy ise geçeriz sayıldı.

Seçim sonuçlarına göre başkan seçilen Mustafa Şahin, seçim çalışması sürecinde kendisine destek veren yönetimine ve ilçe esnafına teşekkür etti.

Başkan Şahin'in yönetiminde Sıtkı Gülener, Ali Alkan, Gönül Gökpınar ve Mecit Ergül yer aldı.

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