Uşak'ta bir kişinin kamyonetinde öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta bir kişinin kamyonetinde tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kamyonete başka bir otomobilden ateş edildiği belirlendi.

Olayda kullanılan otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen M.S.Ö. ile arkadaşı E.Y, Banaz ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheliler ile maktul arasında bir gece kulübünde kavga çıktığı, olayın ardından hem şüphelilerin hem de maktulün araçlarıyla kulüpten ayrıldığı, cinayetin de bu olayın sonrasında işlendiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı olduğu iddia edilen E.Y, tutuklandı. M.S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir-Uşak kara yolu Dikilitaş Kavşağı yakınlarında dün yolun solunda bir kamyonetin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibi, kamyonetin sürücüsü Osman Akyıldız'ın aracında tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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