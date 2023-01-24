Uşak'ta kamyona çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan A.T. yönetimindeki 64 S 0001 plakalı midibüs, Ürünköy Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen A.S. idaresindeki 42 AHG 167 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 işçi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.