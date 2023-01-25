Uşak'ta doğal gaz kutularından bakır parça çalan 2 şüpheli tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta doğal gaz kutularının içerisindeki bakır parçayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bazı apartmanların dış kısmındaki doğal gaz kutularında topraklama için kullanılan bakır çubukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.G. ve N.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, doğal gaz kutularından bakır kabloları çıkarmaya yarayan aparat ile bakır çubuklar ele geçirildi.
Yapılan incelemede, zanlıların Elmalıdere, Işık ve Aybey mahallelerindeki 44 ikametin doğal gaz kutularındaki bakır çubukları çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.