Uşak'ta muhtarlara "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim verilmeye başlandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta muhtarlara Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Uşak İmam Hatip Ortaokulundaki eğitimin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı.



Şahin, yaptığı konuşmada, proje kapsamında ailelere yönelik eğitimlerin kent genelinde devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle eğitime muhtarların da dahil edildiğini ve eğitimlerin 4 hafta süreceğini belirten Şahin, "İçişleri Bakanlığı ve bakanlığımızın yaptığı değerlendirmeyle bu konuların belli düzeyde muhtarlarımıza da bilgi verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi. Sizler gerçekten bizim temsili demokrasimizin çok önemli noktalarında bulunan insanlarsınız. Bu konular hakkında bilgi sahibi olmanız, ailelerimizle okullarda yapılacak eğitimlerdeki süreci çok olumlu etkileyecek." dedi.

Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Uzun ise muhtarları eğitim süreci hakkında bilgilendirdi.

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