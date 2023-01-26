Uşak'ta trende hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta trendeki iki yolcunun cep telefonlarını çaldığı öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İzmir-Konya seferini yapan yolcu trenindeki 2 yolcunun cep telefonlarının çalınması üzerine Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma, şüphelilerin Güneyköy İstasyonu'nda inen M.A. ile H.E. olduğunu belirledi.
Cep telefonları ile iki kulaklık, yapılan araştırmada istasyona yakın noktadaki boş arazide, taşların arasına gizlenmiş şekilde bulundu.
Şüpheliler jandarma ekibince yakalandı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.