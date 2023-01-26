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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak ve Manisa'da erik ağaçları çiçek açtı

AA

Uşak ve Manisa'da erik ağaçları çiçek açtı

UŞAK (AA) - Uşak ve Manisa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı erik ağaçları çiçek açtı.

Uşak'ın Banaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Necati Ertuğrul'un bahçesindeki erik ağaçları tomurcuklanıp çiçek açmaya başladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ertuğrul, erik ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda Murat Dağı'na yakın olması sebebiyle burada kış daha sert geçiyordu. Bu yıl hava sıcaklıklarının artmasıyla bahçedeki meyve ağaçları tomurcuklandı. Hatta bazı ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde hava koşulları normal şartlara dönerek soğursa meyvelere don vurur ve verim alamayız. Bu işten geçimini sağlayan üreticilerimizin işi zor."

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da martın ikinci haftasında erik ağaçlarının çiçek açmasının beklendiğini kaydetti.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçların erken çiçek açtığını belirten Şenol, üreticilerin tedirgin olduğunu söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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